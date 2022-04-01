«У нас есть современная почти бесперебойная с первого дня войны связь»: Зеленский наградил военнослужащих Госспецсвязи

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Государственной службы специальной связи и защиты и вручил им государственные награды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«К войне мы привыкли в конце того или иного разговора спокойно говорить: «Будем с тобой на связи». И я никогда не думал, что эти же слова мы будем говорить уже по-другому – из-за войны», – отметил Глава государства, обращаясь к военнослужащим Госспецсвязи.

Владимир Зеленский подчеркнул, что, в частности, благодаря их работе сегодня ВСУ и гражданское население имеют надежную связь, среди прочего, с органами государственной власти.

«Очень важно, что у нас есть современная почти бесперебойная с первого дня войны связь с нашими западными партнерами», – сказал он.

По словам Президента, это позволяет решать многие важные вопросы как на военном, так и на дипломатическом фронте. Владимир Зеленский поблагодарил связистов за службу, пожелал крепкого здоровья и отметил, что их семьи могут гордиться такими родными.

Глава государства вручил военнослужащим ДССЗИИ государственные награды.

Напомним, что в Украине зафиксировали и запечатлели ряд масштабных DDOS-атак на сайты государственных органов.