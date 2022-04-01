Экс-генпрокурору Рябошапке в Мукачево вручили повестку в военкомат

Бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в Мукачево на Закарпатье вручили повестку в военкомат.

В сети опубликовали фото и видео, как ему ее вручают.

Позже он и сам подтвердил это в Twitter.

"Повестку действительно получил, не скрывался. В военкомат сразу же прибыл. На все вопросы дал ответ. Продолжаю заниматься полезными делами – гуманитарной помощью для наших военных", – написал он.

Напомним, ранее Рябошапку не выпустили из Украины в Венгрию, так как он не смог подтвердить на границе, что является отцом троих детей.