Экс-генпрокурору Рябошапке в Мукачево вручили повестку в военкомат

Бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в Мукачево на Закарпатье вручили повестку в военкомат.
В сети опубликовали фото и видео, как ему ее вручают.
Позже он и сам подтвердил это в Twitter.
"Повестку действительно получил, не скрывался. В военкомат сразу же прибыл. На все вопросы дал ответ. Продолжаю заниматься полезными делами – гуманитарной помощью для наших военных", – написал он.
Напомним, ранее Рябошапку не выпустили из Украины в Венгрию, так как он не смог подтвердить на границе, что является отцом троих детей.