Из-за войны в Украине и не работающие порты, в том числе в Николаеве, в ООН прогнозируют глобальную продовольственную катастрофу

На мировом продовольственном рынке наблюдается дефицит и дальнейший резкий рост цен на продукты питания, что будет означать катастрофу для бедных стран. Закрытие украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.

Об этом предупреждают в ООН на фоне подготовки Россией к военному наступлению на востоке и юге Украины, пишет УНИАН со ссылкой на The New York Times.

Украинские хранилища переполнены зерном, которое в обычный год помогает прокормить 400 миллионов человек во всем мире. Но цепочка поставок была нарушена российской войной против Украины, из-за чего порты не могут нормально работать.

«Вы изымаете это с рынка… Начинаете отдавать себе отчет, что нас надвигается шторм», – говорит исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Он находился с 4-дневным визитом в Украину, изучая способы доставки еды для около 1 миллиона украинцев, которые находятся в оккупированных Россией городах и других районах, а также чтобы исследовать более широкую угрозу для мировых продовольственных рынков.

По словам Бизли, в Кремле не ответили ни на одно обращение ООН по поводу их обеспокоенности безопасностью поставок продовольствия через порты Одессы, Черноморска, Южного и Николаева на побережье Черного моря, которым грозит ожидаемое наступление России.

«Мы не добились никакого прогресса… Здесь должно вступить международное сообщество и принять очень серьезные решения по защите портов в гуманитарных целях и открытию портов для всего мира… Потому что весь мир дорого заплатит, если мы не разблокируем порты», – сказал он.

Бизли добавил, что из-за совокупных потерь в результате войн, засух и пандемии Covid-19, около 45 миллионов человек в 38 странах оказались на грани голода. А рост цен на продукты, а также расходы на топливо и доставку в результате российской агрессии против Украины, похоже, приведет к увеличению количества голодающих людей и ограничит возможности ООН помочь им. Операционные расходы продовольственной программы ООН выросли на 71 миллион долларов в месяц.

«Это значит, что мы будем кормить на четыре-пять миллионов человек меньше в год только из-за увеличения расходов», – сказал Бизли. Он призвал богатые страны и миллиардеров пойти на встречу и помочь восполнить дефицит финансирования, который составляет около 8 миллиардов долларов.

Более тревожной угрозой является долгосрочный вызов мировым продовольственным рынкам. По словам Бизли, украинские фермеры все еще могли бы собрать урожай, который бы помог накормить голодных в мире, если бы война прекратилась сейчас. Но не сработает, если южные порты Украины и судоходные пути в Черном море останутся заблокированными российской армией.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия рассматривает голод как оружие против людей: «Уничтожают склады с топливом, продуктами, аграрной техникой и минируют поля».