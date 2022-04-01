В Белом доме презентовали памятную монету, посвященную историческому обращению Зеленского к Конгрессу

Белый дом в сувенирном магазине представил памятную монету, посвященную историческому обращению Владимира Зеленского к Конгрессу США 16 марта 2022 года.

Об этом сообщает Верховная Рада.

Речь Зеленского там считают примерной как для лидера военного времени, и она стоит на одной ступеньке с легендарными речами Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны.

Прибыль от продажи монеты будет полностью направлена на гуманитарную помощь украинскому народу.

Как известно, в своем выступлении Владимир Зеленский призвал американских законодателей помочь закрыть небо над Украиной и расширить санкции против России.