В Украине построят мемориальный комплекс, посвященный разрушенному мосту между Ирпенем и Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует построить мемориальный комплекс, посвященный разрушенному мосту между Ирпенем и Киевом и пострадавшим от рук россиян жителей Киевской области.

Об этом он заявил в своем традиционном видеообращении в субботу, 16 апреля.

- Мы обсудили вопросы мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны. Обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого, бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться.

Как один из примеров, готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, соединяющего Ирпень и Бучу с Киевом. Истории людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков, - отметил Зеленский.