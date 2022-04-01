«Пару тройку дней надо потерпеть»: Ким заверил, что в Николаеве решат вопрос с подачей воды

Ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким у себя в Telegram-канале.

Он сообщил, что у Николаева много каналов для того, чтобы брать воду, помимо этого помощь оказывают другие области.

-По воде насущный вопрос, доразобрались, где чего как. Либо так, либо иначе, я думаю, починим. Если что, все равно едет вода, едут скважины буриться, все равно вода будет так или иначе. Ее будет половина от наших нужд, либо мы восстановим, будет как и раньше. В любом случае, мы будем с водой. Мы не Мариуполь, у нас куча тыла, куча каналов и тому подобное. Очистные установки едут, опреснители и так далее. Другие области откликнулись, водовозки еду, короче. С водой разберемся, пару тройку дней надо потерпеть, что выйти на нормальный режим, - сказал Ким.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

Позже «Николаевводоканал» обнародовал точки раздачи воды, а мэр Сенкевич сообщил, где можно купить питьевую воду