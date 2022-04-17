Список аптек, которые работают на Николаевщине 17 апреля

прочтения: 592
17.04.2022 11:34

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области 17 апреля.

Перечень опубликовала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт