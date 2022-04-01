В Николаеве остановили двух 17-летних ребят, которые с «пневматами» и в экипировке «патрулировали» улицы - их отвезли к родителям

Николаевский областной караул остановил двух 17-летних ребят, которые в экипировке и с пневматическими пистолетами передвигались по городу.

Об этом сообщается в Телеграмме.

«Как утверждают сами ребята, они хотели патрулировать город, ведь как несовершеннолетние не могут вступить в ряды Вооруженных сил или терробороны. Однако такие поступки, даже из лучших побуждений, могут закончиться трагически. Любое пребывание с любым оружием на улице, в форме или с отдельной экипировкой, может производиться только теми, кто централизованно стоит на страже на обороне нашей страны от захватчиков », – говорится в сообщении.

Ребят отвезли к родителям для проведения беседы.

Родителям напомнили, что лица с оружием и в форме могут вызвать подозрение у патрулей, беспокойство у местных жителей, они могут быть восприняты как ДРГ, а без соответствующих документов - последствия таких поступков могут быть роковыми.

В Николаевском областном карауле добавили, что каждый может оказывать помощь волонтерам, Красному Кресту, внести свой вклад, но с умом.

Напомним, как пьяный николаевец стрелял из окна квартиры – его задержали и отправили рыть окопы.