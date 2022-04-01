Жители Леваневцев перекрыли проход к реке заборами, поэтому жителям Лесков нужно сделать огромный крюк, чтобы добыть воду

Жители микрорайона Лески жалуются на жителей микрорайона Леваневцев, которые заборами вокруг своей территории перекрыли доступ к реке, и людям негде набрать воды для бытовых нужд.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

Как известно, вода в Николаеве исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет из-за российских оккупантов. Городская власть заявила, что будет подвоз воды как технической, так и питьевой, однако жители многих микрорайонов остались без воды, в частности, микрорайон Лески.

«В Леваневцев жители перекрыли проход к реке забором и поставили калитку, и чтобы дойти до воды нужно сделать крюк огромный. Старикам и женщинам приходится делать большой крюк, чтобы набрать воду. Люди обратились к патрульным проезжающим рядом. Те сказали, что это не их компетенция. А даже по закону, прибрежная территория не может быть частной собственностью и не может быть закрыта. Сейчас особенно, когда в городе нет воды», - сообщили местные жители.

На третьем фото показана тропинка под горку, по которой пенсионерам и другим жителям приходится добираться до реки, чтобы набрать воды.

Напомним, Ким попросил потерпеть пару тройку дней и в Николаеве решится вопрос с подачей воды.