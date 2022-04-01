Все больницы на Николаевщине работают и будут обеспечены водой, - начальник облздрава Безносенко

Все медицинские учреждения Николаевской области работают и будут обеспечены водой.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской ОВА Максим Безносенко.

Он отметил, что работает даже больница в оккупированной Снигиревке.

— Все медучреждения Николаевщины работают. Работают в тех границах, которые могут выполняться. Работает даже Снигиревская центральная городская больница, которая находится на оккупированной территории. Мы доставляем гуманитарный груз в Снигиревскую больницу. Ни одно медучреждение во время российской агрессии не было остановлено, медики есть, они работают.

Подвоз воды в медучреждения сейчас решается, вода будет подвозиться как техническая, так и питьевая, ни один пациент не останется без воды.

В то же время, замглавы Николаевской ОВА Юрий Гранатуров заверил, что все больницы в области продолжают лечить людей от заболеваний, проводить операции, в том числе и плановые.

— Все медучреждения Николаевской области занимаются не только раненными, они занимаются всеми болезнями, которые на сегодня есть у людей. Они лечат COVID, который тоже никуда не делся. Они делают плановые хирургические операции, лечат классические заболевания, лечат все. Героически выстаивают сутками у операционных столов, когда это надо. У них есть все, уверяю, все необходимое для лечения, что бы это ни было.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

Позже «Николаевводоканал» обнародовал точки раздачи воды, а мэр Сенкевич сообщил, где можно купить питьевую воду

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз.