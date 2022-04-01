Главный санврач Николаевщины рассказал, что надо делать с технической водой и как можно использовать речную в отсутствие водоснабжения

Главный санврач Николаевской области Владимир Клочко дал советы по пользованию технической и речной водой в период отсутствия централизованного водоснабжения.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в Николаевской областной военной администрации.

Клочко заявил, что вода, которую развозят, техническая и пить ее можно только кипяченой. А лучше покупать питьевую воду в магазинах.

— Власть делает все, чтоб восстановить централизованное водоснабжение. Пока оно отсутствует, я хочу попросить вас всех выполнить следующие рекомендации. Во-первых, вся вода, которая сегодня подвозится населению, ее следует оценивать как техническую. Употреблять ее для питья можно только после кипячения. Наиболее вероятным методом, который не позволит заболеть кишечными инфекциями, будет покупка воды бутилированной воды, которая подвозится в магазины, этот вопрос тоже решается касательно и ценовой политики, и так далее, - сказал Клочко.

Также он отметил, что для технических нужд можно использовать речную воду.

— Хочу напомнить, что на сегодняшний день мы живем с вами среди акватории. И есть возможность пользоваться водой из речек Южный Буг и Ингул для коммунально-бытовых целей, то есть, для тех же туалетов и так далее. Напомню, если речную воду прокипятить, ею можно мыть посуду. Ни в коем случае нельзя пренебрегать нашими рекомендациями, поскольку возникновение кишечных инфекций может привести к ухудшению ситуации. Терпения вам, - добавил Клочко.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

Позже «Николаевводоканал» обнародовал точки раздачи воды, а мэр Сенкевич сообщил, где можно купить питьевую воду

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз.