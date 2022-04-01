В россии поставили на паузу производство ЗРК, а работников заводов отправляют в отпуск или на войну, - разведка

Украинская разведка сообщает, что производственные мощности «Ульяновского механического завода» фактически остановлены. Там производились радиолокационные системы и средства противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск вооруженных сил россии (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»).

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Причинами критического состояния производства разведка называет использование множества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения.

До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество в этом направлении было прекращено.

По словам сотрудников, продолжать производство сам по себе завод не в состоянии, поскольку во время технологического процесса не используется «практически ничего российского».