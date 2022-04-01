В россии поставили на паузу производство ЗРК, а работников заводов отправляют в отпуск или на войну, - разведка

Украинская разведка сообщает, что производственные мощности «Ульяновского механического завода» фактически остановлены. Там производились радиолокационные системы и средства противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск вооруженных сил россии (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»).
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Причинами критического состояния производства разведка называет использование множества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения.
До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество в этом направлении было прекращено.
По словам сотрудников, продолжать производство сам по себе завод не в состоянии, поскольку во время технологического процесса не используется «практически ничего российского».
«В настоящее время руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны, в частности, Казахстан. Но такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих, ведь нужно платить за услуги странам-посредникам. Но это не предусмотрено бюджетом, а увеличить его нет возможности. Работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность — «оператор-наводчик» ЗРК «Бук». Им предлагают зарплату 50 тысяч рублей (17,8 тысячи гривен) в месяц», - говорится в сообщении.