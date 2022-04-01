В Харькове снесли бюст советского маршала Жукова

В Харькове бойцы подразделения «Kraken» демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Об этом в Telegram сообщил представитель «Kraken» Константин Немичев.
«Kraken» - это подразделение «Азова», которое вошло в состав Вооруженных сил Украины. Бюст Жукова после демонтажа отвезли на полигон ТБО.
«Жуков – чудовище, виновное в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для русской армии, как никогда. Путин хотел настоящей декоммунизации – он ее получил», - заявил Немичев.
Напомним, ранее в Харькове уже дважды сносили памятник Жукову.