В Харькове снесли бюст советского маршала Жукова

В Харькове бойцы подразделения «Kraken» демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом в Telegram сообщил представитель «Kraken» Константин Немичев.

«Kraken» - это подразделение «Азова», которое вошло в состав Вооруженных сил Украины. Бюст Жукова после демонтажа отвезли на полигон ТБО.

«Жуков – чудовище, виновное в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для русской армии, как никогда. Путин хотел настоящей декоммунизации – он ее получил», - заявил Немичев.

Напомним, ранее в Харькове уже дважды сносили памятник Жукову.