Эвакуация людей и гуманитарная помощь: Нардеп Копытин рассказал о деятельности своей команды на войне россии против Украины

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин рассказал о том, чем занимается он и его команда в ходе войны россии против Украины.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Нардеп рассказал, что он и его коллеги из созданного ними «оперативного штаба» – Федор Вениславский и Игорь Герасименко – участвуют во всех заседаниях Верховной Рады Украины и заседаниях Комитетов – на них рассматривались критические для обороны вопросы.

— Активно проводилась и законопроектная работа на базе оперативного штаба. За это время совместными усилиями было наработано и зарегистрировано 14 законопроектов, которыми в первую очередь совершенствуется система и условия военной службы структурами сектора безопасности и обороны, - рассказал депутат.

Один из помощников команды Копытина обеспечил эвакуацию людей из Киева в Ивано-Франковск, а на обратном пути привозил гуманитарную помощь.

— В напряженные времена им было вывезено 12 женщин с детьми и перевезено грузов общим весом около 4 тонн. Грузы получили 12-я Киевская, Дарницкая детская больница, Житомирская областная, Бердичевская больницы, отдельные подразделения ВСУ, - сообщил Копытин.

Другие помощники занимались сбором за границей, а также организацией доставки гуманитарной помощи по всей Украине, в том числе и в Николаев.

— Один из помощников обеспечил организацию получения медикаментов более чем на 4,5 миллиона гривен для нужд Вооруженных Сил. Кроме того, им же был организован сбор и доставка гуманитарной помощи в виде медикаментов, продуктов питания, средств гигиены и прочего на общую сумму около 10 миллионов гривен. Все это было распределено между учреждениями лечения в Киеве, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой областях, - отметил Игорь Копытин.

Для выяснения обстановки, потребностей и для налаживания координации между представителями областных военных администраций и командующими оперативных группировок в регионах, нардеп с коллегами посетили Одесскую, Николаевскую, Житомирскую, Волынскую, Львовскую, Харьковскую области. В ходе одной из таких поездок народным депутатам удалось вывезти из зоны обстрелов ученых и высокотехнологичное оборудование, а затем обеспечить организацию научно-исследовательского производства оборонного оружия в безопасном месте.

Напомним, ранее народный депутат Украины Игорь Копытин рассказал о том, чем он с коллегами обеспечивает украинские силовые и оборонительные структуры.