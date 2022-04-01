Украинский ледокол забрал с Антарктиды польских полярников, отказавшихся от российского корабля

Украинский научно-исследовательский ледокол «Ноосфера» вместо российского судна забрал полярников с польской антарктической станции «Артцовский».

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

В конце марта по дороге из Чили к украинской станции «Академик Вернадский» ледокол уже доставил на «Арцтовский» ряд грузов. А теперь, на обратном пути, «Ноосфера» приняла на борт участников польской антарктической экспедиции, которых вместе с нашими полярниками доставит в чилийский порт Пунта-Аренас.

- Буквально через неделю после начала войны к нам обратились польские коллеги, спросив, не согласится ли наш новый ледокол обслуживать их антарктическую станцию. До этого они зафрахтовали российское судно, но после вероломного вторжения россиян в Украину больше не хотят тратить на них ни копейки. То есть поляки тоже отправили «русский корабль» в известном направлении, – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Центр согласился на это предложение, ведь оно позволит расширить сотрудничество между Украиной и Польшей, и очень выгодно для нас.

- Польша оказывает нам невероятную поддержку в это сложное время, в частности, именно Польская антарктическая программа помогла нам доставить на «Вернадский» зимовщиков 27-й экспедиции. Да и расположен их «Арцтовский» на пути от нашего «Вернадского» к Чили, на острове Кинг-Джордж, что довольно удобно. Кинг-Джордж обычно является промежуточной точкой для судов перед выходом в самый бурный в мире пролив Дрейка, - объяснил глава Центра.

Пока польские коллеги загружались на «Ноосферу», украинские биологи, которые возвращаются домой после работы на «Вернадском», отобрали образцы почв и растений на острове Кинг-Джордж. Ученые получили ценный материал для сравнения с собранным в районе «Вернадского».