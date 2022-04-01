Президент Зеленский наградил орденами и медалями 22 николаевских морских пехотинца

Президент Украины Владимир Зеленский, Министерство обороны и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградили медалями и орденами 22 бойцов из 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в Николаеве. Семь бойцов наградили посмертно.

Об этом сообщается в указах Президента Украины.

Орденом «За мужество III степени» награждены:

Матрос Эдуард Баканов.

Майор медицинской службы Анатолий Пляшник.

Матрос Богдан Пешков.

Сержант Юлия Егорова.

Капитан Валентина Струтинская.

Сержант Олег Котолупенко.

Сержант Андрей Шидловский.

Матрос Владислав Никитин (посмертно).

Младший сержант Сергей Божок (посмертно).

Младший сержант Дмитрий Вовчок (посмертно).

Сержант Евгений Галушко (посмертно).

Старший матрос Евгений Савченко (посмертно).

Лейтенант Константин Кот (посмертно).

Старший матрос Владимир Григорьев (посмертно).

Медалью «За военную службу Украине» награждены:

Старший лейтенант Артур Бойков.

Майор Евгений Черноконь.

Медаль «За спасенную жизнь» получили:

Матрос Александр Бондаренко.

Матрос Денис Заволока.

Старший матрос Артур Чабанов.

Старший матрос Виталий Кирпа.

Старший матрос Роман Рыбальченко.

Медалью «За безупречную службу» наградили:

Капитана Андрея Петрука.