Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» трем украинским защитникам.

Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу:

Присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда»:

Гашу Игорю Тарасовичу – подполковнику (посмертно) Кучерявому Виталию Викторовичу – полковнику (посмертно).

Также, за проявленные при выполнении боевых задач, самоотверженное служение Украинскому народу присвоил звание Героя Украины Тарасенко Георгию Александровичу - главе Харьковской общественной организации «Военно-патриотическая организация «Фрайкор» (посмертно).