Список аптек, которые работают на Николаевщине 17 апреля

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18.04.2022 10:31

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 18 апреля.

Перечень опубликовала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

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