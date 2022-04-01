В Николаев привезли пленку, чтобы заклеить выбитые окна

Команда гуманитарного штаба продолжает обеспечивать пленкой николаевцев, окна которых были выбиты в результате вражеских обстрелов города.
Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.
Среди «военных объектов», которые обстреляли российские оккупанты – школы, больницы и детские сады.
До этого гуманитарный штаб уже передал десятки рулонов плёнки, чтобы оперативно заклеить выбитые окна, следующим учреждениям Николаева:
городской больнице №5,
экономическому лицею №1,
общеобразовательной школе №48,
гимназиям №49, №33, №43,
детскому саду №139.
Напомним, что ранее мэр Николаева Айлександр Сенкевич рассказал, куда обращаться, если нужна пленка для разбитых окон.