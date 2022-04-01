В Николаев привезли пленку, чтобы заклеить выбитые окна

Команда гуманитарного штаба продолжает обеспечивать пленкой николаевцев, окна которых были выбиты в результате вражеских обстрелов города.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.

Среди «военных объектов», которые обстреляли российские оккупанты – школы, больницы и детские сады.

До этого гуманитарный штаб уже передал десятки рулонов плёнки, чтобы оперативно заклеить выбитые окна, следующим учреждениям Николаева:

городской больнице №5, экономическому лицею №1, общеобразовательной школе №48, гимназиям №49, №33, №43, детскому саду №139.

Напомним, что ранее мэр Николаева Айлександр Сенкевич рассказал, куда обращаться, если нужна пленка для разбитых окон.