Украинцы раскупили уже половину тиража марки «Русский военный корабль, иди…!» – «Укрпочта» планирует ввести в продажу майки и свитшоты

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, что уже продана практически половина марок «Русский военный корабль, иди…!» от всего тиража в 1 миллион штук. Допечатывать марки больше не будут.

Об этом Игорь Смилянский написал у себя в Facebook.

«Еще никогда каждый член команды «Укрпочта» (ну и, конечно, я) не получали столько заказов приобрести марку со всего мира. Я горжусь, что она стала символом страны, символом против врагу, а к символам нужно относиться осторожно. На сегодня продано практически 50% от тиража в 1 миллион марок. Нет – мы не будем допечатывать тираж. Он останется 1 млн марок. Так что каждая марка будет исторической», - написал он.

Он напомнил, что номинал марки составляет 23 гривны по Украине и 45 гривен за границу. Гендиректор «Укрпочты» отметил, что мог бы продавать и дороже, но считает эту марку символом страны, а не поводом для заработка, поэтому цены именно такие.

«Я знаю, что продают и по 3500+ гривен, но это вопрос тем, кто так делает. Если это как-то помогает малому и среднему бизнесу – хорошо. И да, я знаю, что кто-то говорит, что часть средств пойдет на ВСУ, но как-то проверить это (как уместно с марками NFT) невозможно. Мы работаем над следующими выпусками, где будет благотворительная марка, и часть дохода прозрачно пойдет на соответствующие цели, но не с этой маркой. Сразу замечу – какие-либо благотворительные или другие инициативы с этой маркой, продажа товаров с ней, которые не анонсированы на наших официальных каналах, не поддерживаются Укрпочтой и никак с нами не связаны (аукцион на Прозорро согласован с нами)», - добавил он.

Также по его словам, скоро «Укрпочта» будет продавать майки и свитшоты с этой надписью и часть средств с каждой продажи будет направляться ВСУ. Поэтому Игорь Смилянский попросил подождать пару дней пока закончится работа по подготовке с украинскими производителями и можно будет купить футболки в отделениях и онлайн.

Помимо этого Смилянский заявил, что для уменьшения спекуляции с сегодняшнего дня в отделениях можно будет купить не более 5 листов (в 1 листе 6 марок) в одни руки любого номинала. Также отменяются все заказы в интернет магазине, один из таких заказов был аж на 38 тысяч марок.

«Все заказавшие получат сообщения и смогут заказать снова, но не более 3 листов на 1 заказ. Многие заказы с одного адреса будут блокироваться. Для этого мы запустим новый, удобный интернет магазин на этой неделе (объявим отдельно). Так что не спешите покупать где-то по 3000+», - написал Смилянский.

Марки продаются во всех областных центрах Украины пока есть запас, кроме Херсона, Крыма и Луганской области – для которых оставили резерв.

Напомним, что «Укрпочта» с 12 апреля ввела в обращение почтовые марки «Русский военный корабль, иди…!».