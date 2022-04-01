Google больше не скрывает российские военные объекты на своих картах

В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты россии стали доступны в максимальном качестве.
Об этом сообщается в Телеграмм-канале «ВСУ. Войны с оккупантами».
В настоящее время разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.п. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель.
Объекты на фото:
- авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»;
- основа хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска;
- истребитель 5-поколения Су-57 в летно-испытательном центре минобороны рф;
- пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты;
- авиабаза под Курском.