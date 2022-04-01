Google больше не скрывает российские военные объекты на своих картах

В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты россии стали доступны в максимальном качестве.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале «ВСУ. Войны с оккупантами».

В настоящее время разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.п. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

Объекты на фото: