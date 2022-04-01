В Украине из-за войны не будет дополнительных выходных

В Украине в этом году 25 апреля, 2 мая и 9 мая будут рабочими днями, которые будут оплачиваться в обычном порядке.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

«Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины установлено 9 праздничных дней (в том числе 1 мая – День труда, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне)», – говорят в ведомстве.

Также в Украине установлено 4 нерабочих дня – религиозные праздники, в которые люди не работают (7 января и 25 декабря – Рождество Христово, а также Пасха и Троица).

По украинскому законодательству если выходной совпадает с праздничным или нерабочим днем, он переносится на следующий день после них.

Весной 2022 года выходными днями должны были быть понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день).

Однако действие статьи, определяющей праздничные и нерабочие дни, приостанавливается в условиях военного положения. Поэтому этой весной у украинцев не будет дополнительных выходных.