Президент Зеленский провел совещание по послевоенному восстановлению страны

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором был рассмотрен план послевоенного восстановления и развития страны.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмыгаль, заместители руководителя Офиса Главы государства, члены правительства, руководство парламентского большинства и профильных комитетов Верховной Рады Украины.

Как сообщил Денис Шмыгаль, план послевоенного восстановления состоит из нескольких частей, к его разработке присоединились международные аудиторские компании, украинские аналитические центры, парламентские комитеты и министерства.

План предусматривает восстановление Украины на новых принципах с использованием всех доступных ресурсов и возможностей. В частности, запланировано возмещение материального ущерба, нанесенного войной, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и структурная модернизация украинской экономики.

Особое внимание на совещании было акцентировано на проведении ряда важных экономических реформ.

Также участники встречи обсудили ход европейской интеграции и получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Напомним, ранее сообщалось, что по Украине будут возводить модульные городки вместо разрушенных домов, чтобы обеспечить жильем гражданских и военных.