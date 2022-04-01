«С одной стороны арта кроет, а с другой - перестрелка. Еб*ть, думаю: «Мы в кольце»: оккупант рассказал о потерях своего полка в боях на Николаевщине

Украинские защитники продолжают уничтожают оккупантов в Николаевской области. Некоторые подразделения врага потеряли более 70% личного состава.
Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров российских захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.
Российский солдат рассказывает о больших потерях и о том, как их активно обстреливают украинские военные.
- У нашего полка самые большие потери, бл*ть. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось 400 где-то.
- С нашей части?
- Да.
- Только высунулся – пули над башкой как полетели. Типа они нас видят, а мы их – нет. Обратно залез. Место, где мы сидели, только ушли оттуда – туда въ*бали, снаряд упал. Мы начали убегать, по нам «Град» в ж*пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу – перестрелка начинается. Еб*ть, думаю: «Мы в кольце». Снова прячемся и убегаем.
И после этого уже думает не о захвате Украины, а о планах вернуться домой и расторгнуть контракт.
- Начинает крыша ехать. Домой хочу. Накрывает, особенно ночью. Если мы второй раз будем сюда заходить – нет нах*й, я сразу разорву контакт. Второй раз я сюда не поеду.