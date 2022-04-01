«С одной стороны арта кроет, а с другой - перестрелка. Еб*ть, думаю: «Мы в кольце»: оккупант рассказал о потерях своего полка в боях на Николаевщине

Украинские защитники продолжают уничтожают оккупантов в Николаевской области. Некоторые подразделения врага потеряли более 70% личного состава.

Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров российских захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

Российский солдат рассказывает о больших потерях и о том, как их активно обстреливают украинские военные.

- У нашего полка самые большие потери, бл*ть. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось 400 где-то. - С нашей части? - Да. - Только высунулся – пули над башкой как полетели. Типа они нас видят, а мы их – нет. Обратно залез. Место, где мы сидели, только ушли оттуда – туда въ*бали, снаряд упал. Мы начали убегать, по нам «Град» в ж*пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу – перестрелка начинается. Еб*ть, думаю: «Мы в кольце». Снова прячемся и убегаем.

И после этого уже думает не о захвате Украины, а о планах вернуться домой и расторгнуть контракт.