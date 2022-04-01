«Вопрос на контроле Офиса Президента»: Сенкевич рассказал, как планируют решить проблему с водой в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что есть три варианта действий, как восстановить водоснабжение в городе.

Об этом он сказал во время своего эфира в соцсетях.

- Сегодня начали бурить дополнительные скважины, до конца недели люди смогут набирать там воду. Вопрос воды находится уже на контроле Офиса Президента.

- У нас несколько планов: починить трубу, альтернативный план – работа с подземной водой и вода будет подаваться по часам (3 часа утром, 3 часа вечером), но будет каждый день вода. И дополнительно мы еще бурим скважины, чтобы получать воду в коммунальных учреждениях, школах, чтобы легче было идти к ним.

- Со всех городов к нам едут бурильщики, водовозки приехали от Одессы 5 штук, вчера Кропивницкий подвез 3 штуки. Они будут подвозить питьевую воду, пока мы не починим. Эта вода – техническая, сразу употреблять ее нельзя, ее нужно перекипятить. Мы работаем над тем, чтобы привлечь альтернативные источники поставки воды и будем запускать их в сеть. Сейчас лучшие мозги Украины работают над тем, чтобы вернуть водоснабжение в Николаев, - рассказал Сенкевич.

Он добавил, что если все будет нормально, то «воду смогут вернуть в трубы от трех дней до недели».