Мэр Николаева объяснил, почему не получится использовать водохранилище в Корабельном районе

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, почему нельзя использовать водохранилище в Корабельном районе.

Об этом он сказал во время эфира в социальных сетях.

- Почему не наполнили водохранилище? Объясняю для приверженцев Витовского водохранилища. Оно наполнялось из речки Ингулец. Вода из Ингульца с каждым годом все больше засорялась, у нас есть горно-обогатительные комбинаты и больше количество тяжелых металлов находятся там, поэтому пополнять этой водой водохранилище мы не можем.

- Ну и самое главное, водохранилище – это обычная впадина и эта вода будет очень быстро пропитываться в землю и заполнять подвалы жителей Широкой Балки, Кульбакино, поселка Горького и рядом стоящих домов. В Советском Союзе, когда было дармовое электричество, насосы лупили, наполняли водохранилище, и оно использовалось в виде водоема. Сегодня таких вариантов нет по двум причинам – вода уже не того качества и второе, дармового электричества – нет.