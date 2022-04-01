В Госспецсвязи заявили, что работают над тем, чтобы все украинцы могли пользоваться терминалами Starlink

Государство работает над тем, чтобы разрешить использование спутниковых терминалов Starlink всеми желающими.
Об этом заявили в Госспецсвязи.
Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено, отметили в Госспецсвязи.
«Эта проблема временная и связана с новизной техники от SpaceX. Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию», – говорится в сообщении.
Распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) дало возможность использовать оборудование для доступа в спутниковый интернет на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизнь тысяч украинцев.
«О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур. НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, уже проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время», – подытожили в Госспецсвязи.