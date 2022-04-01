В Госспецсвязи заявили, что работают над тем, чтобы все украинцы могли пользоваться терминалами Starlink

Государство работает над тем, чтобы разрешить использование спутниковых терминалов Starlink всеми желающими.

Об этом заявили в Госспецсвязи.

Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено, отметили в Госспецсвязи.

«Эта проблема временная и связана с новизной техники от SpaceX. Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию», – говорится в сообщении.

Распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) дало возможность использовать оборудование для доступа в спутниковый интернет на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизнь тысяч украинцев.