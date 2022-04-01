В Государственной пограничной службе все же продлили возможность выезда из Украины по внутреннему паспорту

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что возможность пересечения границы на выезд за пределы страны гражданами Украины по паспорту гражданина Украины (внутренний паспортный документ) продлена.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как известно, 18 апреля в Госпогранслужбе сообщили, что для пересечения государственной границы граждане Украины должны иметь загранпаспорт , поскольку он же помогает легализоваться в странах Европы, куда идут украинцы. Однако, как говорил спикер ГПСУ, в отношении лиц, уезжающих из регионов, где ведутся боевые действия, пограничники могут принимать отдельное решение, если у таких людей нет загранпаспорта. Однако подчеркнул, что это всегда – исключения, решения по которым принимаются, в зависимости от ситуации.

Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт).

Именно из-за гуманитарных обстоятельств и по ранее достигнутым договоренностям со сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу.

Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются.

«Отдельно напомним, что Правила пересечения государственной границы гражданами Украины регламентируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. №57. Среди прочего им определено, выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины), - отметили в ГНСУ.

В то же время, Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где украинцы планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому в ГПСУ посоветовали гражданам Украины учитывать все разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы.