«Не надо нас позорить»: Николаевские нацгвардейцы возмущены, что их командование просит волонтеров помочь с трусами и футболками

Группа николаевских военнослужащих Нацгвардии возмущены письмом командира в/ч 3039 Сергея Вакуленко к благотворительным фондам с просьбой помочь с нижним бельем.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Как отметил военнослужащие, им стало известно, что за подписью Вакуленко в три благотворительных фонда было направлено письмо с просьбой помочь воинской части трусами и футболками в количестве по 3000 штук. Фотокопию письма они предоставили в качестве подтверждения своих слов.

«В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины просим предоставить гуманитарную помощь», – говорится в письме к благотворительным фондам.

«Нашему возмущению нет предела. Учитывая уровень финансирования и заверения, что у нас все есть, оказывается, что нам не хватает носков и футболок. А точно не хватает? Как говорят военнослужащие других воинских частей, и форма, и нижнее белье есть в достаточном количестве на складах обеспечения. И весьма просто и оперативно все поставляется в часть. Вопрос, почему всем хватает, а нам нет? Даже если предположить, что возникла заминка с поставками, мы можем и сами себе купить трусы и майки, учитывая уровень заработных плат вместе с выплатой боевых», – говорится в письме.

По словам военнослужащим, есть более важные предметы, которые нужны военнослужащим.

«Мы смеемся с обеспечения российских оккупантов, что они выглядят, как бомжи, а у нас, оказывается, нет трусов и футболок. Не надо нас позорить. Уж лучше вместо нижнего белья просить те же тепловизоры, бинокли и подобные устройства, которые лишними не будут», – резюмировали военнослужащие.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину николаевские нацгвардейцы совместно с другими подразделениями ВСУ держат оборону Николаевской области.