«Starlink начал работу над открытием представительства в Украине», – министр цифровой трансформации

В Украине работают более 10 тысяч станций Starlink, которые помогают обеспечить интернет связок во время войны. Компания начала работу над открытием своего представительства в Украине.

Об этом на своем телеграмм-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«В самом начале войны я обратился к Илону Маску с просьбой предоставить Украине Starlink. Уже на следующий день мы получили от него положительный ответ, а еще через неделю - первые 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину были на нашем складе», - сообщил министр.

По словам Федорова, на араге в Украине работает уже более 10 тысяч станций Starlink.

Сегодня более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, заведений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории. Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость – Starlink начал работу над открытием представительства в Украине! », – сообщил министр.

Он добавил, что со своей стороны поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот состоялись как можно быстрее и пообещал подробно информировать о ходе этих работ.

Напомним, что в Госспецсвязи заявили, что работают над тем, чтобы все украинцы могли пользоваться терминалами Starlink.