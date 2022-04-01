«Остановим войну в Украине вместе!»: В Николаеве собирают деньги на автомобиль для военных спецназовцев

Гуманитарный центр «Південь України» объявляет сбор средств на приобретение автомобиля для нужд 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского.

Об этом говорится в сообщении фонда в Instagram.

На данный момент усилиями фонда было приобретено более 30 автобилей. Все они были соответствующим образом продиагностированы и отремонтированы.

«Мы самостоятельно и с помощью небезразличных друзей, партнеров приобрели и доставили уже более 30 авто, но, к сожалению, наши ресурсы не безграничны… Поэтому мы обращаемся ко всем, кому небезразлична УКРАИНА! Бойцам 36-й отдельной бригады морской пехоты необходимы авто для выполнения боевых задач!» - говорится в сообщении.

«Нужен именно Пикап, настоящий внедорожник, полноприводное авто, которое быстро и надежно сможет доставлять и вывозить ребят в горячие точки боевых задач! От наличия такого боевого коня зависит ЖИЗНЬ НАШИХ ВОИН и результат военных операций! Остановим войну в Украине вместе!!! – добавили в центре «Південь України».

Сейчас предоплачен автомобиль Mitsubishi L200 (на фото). Собственными средствами собрали почти 50% от его стоимости, не хватает ориентировочно еще $3500.

Помочь можно здесь:

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Следует отметить, что данный автомобиль будет передан разведчикам 36-й отдельной бригады морской пехоты. Однако он не последний, который будет приобретен для нужд ВСУ. Сейчас у фонда есть еще несколько заявок на автомобили от различных подразделений.

Создателем фонда выступает компания «Автомир». Поддержку фонду оказывает адвокатское объединение «Аргумент». Кроме того, последние несколько автомобилей были приобретены при участии Информационного агентства «Украинская Медиа Группа» (Преступности.НЕТ, NikLife).