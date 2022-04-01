Статус внутри перемещенного лица и финпомощь теперь можно получить через «Дію»

Получить статус и помощь для внутренне перемещенных лиц можно теперь в приложении «Дія».
Об этом сообщает Минцифры.
В настоящее время услуга доступна для украинцев, которые получают статус ВПЛ впервые, но они работают над тем, чтобы в ближайшее время ею смогли воспользоваться и все другие переселенцы, отметили в Минцифре.
Инструкция, как получить статус ВПЛ онлайн и подать заявку на ежемесячную выплату:
Обновите приложение. В разделе «Услуги» выберите «Получить статус ВПЛ».
Укажите текущее местоположение и подтвердите геолокацию (она необходима один раз, чтобы воспользоваться услугой).
Если у вас есть дети, можете получить статус переселенца и для них — свидетельства о рождении подтянутся в «Дію» или вы можете ввести их вручную.
Чтобы получить финансовую помощь, выберите карту єПідтримка.
Укажите, какая помощь вам необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте контактные данные. Эту информацию получит Минсоц. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.
Заявление сформировано. Проверьте, подтвердите достоверность данных и нажмите «Отправить».
Справка ВПЛ появится с вашими цифровыми документами в «Дії», ожидайте выплаты на карту єПідтримка. Деньги можно использовать как угодно: снять наличные, перевести на другую карту и купить любой товар. Размер выплат – 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей.
Подробную информацию о выплатах, помощи и получении статуса внутри перемещенного лица можно найти на сайте groshi.edopomoga.gov.ua