Статус внутри перемещенного лица и финпомощь теперь можно получить через «Дію»

Получить статус и помощь для внутренне перемещенных лиц можно теперь в приложении «Дія».

Об этом сообщает Минцифры.

В настоящее время услуга доступна для украинцев, которые получают статус ВПЛ впервые, но они работают над тем, чтобы в ближайшее время ею смогли воспользоваться и все другие переселенцы, отметили в Минцифре.

Инструкция, как получить статус ВПЛ онлайн и подать заявку на ежемесячную выплату:

Обновите приложение. В разделе «Услуги» выберите «Получить статус ВПЛ».

Укажите текущее местоположение и подтвердите геолокацию (она необходима один раз, чтобы воспользоваться услугой).

Если у вас есть дети, можете получить статус переселенца и для них — свидетельства о рождении подтянутся в «Дію» или вы можете ввести их вручную.

Чтобы получить финансовую помощь, выберите карту єПідтримка.

Укажите, какая помощь вам необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте контактные данные. Эту информацию получит Минсоц. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

Заявление сформировано. Проверьте, подтвердите достоверность данных и нажмите «Отправить».

Справка ВПЛ появится с вашими цифровыми документами в «Дії», ожидайте выплаты на карту єПідтримка. Деньги можно использовать как угодно: снять наличные, перевести на другую карту и купить любой товар. Размер выплат – 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей.

Подробную информацию о выплатах, помощи и получении статуса внутри перемещенного лица можно найти на сайте groshi.edopomoga.gov.ua