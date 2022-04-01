Около 30% инфраструктуры Украины пострадали от российского вторжения, – министр

Из-за полномасштабного вторжения России уже повреждено или уничтожено 20-30% украинской инфраструктуры на сумму $100 миллиардов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью агентству Reuters.

"Практически все компоненты нашей транспортной инфраструктуры в той или иной форме пострадали", - сказал он.

По словам Кубракова, более 300 мостов на национальных дорогах разрушены или повреждены, десятки железнодорожных мостов взорваны, более 8 тыс. км дорог должны быть отремонтированы или восстановлены.

При этом Министр отметил, что уже начаты некоторые ремонтные работы в освобожденных районах.

« Если говорить о дорогах, мостах и жилых домах, я считаю, что почти все можно восстановить за два года… Если все будут работать быстро » , - заявил он.

В числе возможных источников финансирования восстановления разрушенной инфраструктуры министр назвал замороженные российские активы.

Напомним, Президент Зеленский провел совещание по послевоенному восстановлению страны .