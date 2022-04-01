«До того, как перестанет быть целью бомбардировок»: Сенкевич снова порекомендовал николаевцам по возможности временно покинуть город

Николаевский городской глава Александр Сенкевич в очередной раз порекомендовал николаевцам по возможности выехать из города.

Такое заявление он сделал в эфире «Настоящего времени».

На вопрос о том, сколько на данный момент в городе остается людей, Сенкевич ответил, что около половины городского населения, в основном пожилые люди. При этом в очередной раз призвал николаевцев по возможности покинуть город.

— Жители продолжают уезжать. Я думаю, что 50% николаевцев еще находятся в городе. В основном это старики, люди старшего поколения, которые говорят: «А куда нам ехать? Мы не хотим никуда ехать». Я, конечно, в эфирах говорю: «Ваш дом – это не ваша гробница. Не нужно в нем помирать. Поэтому если есть возможность, если вы хотите выжить, то лучше из города уехать». То есть рекомендую николаевцам покидать город до того, как наш город перестанет быть целью бомбардировок.

Напомним, что по состоянию на 9 апреля порядка трети жителей Николаева покинуло город из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. По мнению мэра Александра Сенкевича, в городе небезопасно, поэтому если есть возможность, то на время лучше выехать из города.