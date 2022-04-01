«Воспринимайте меня как вашу маму, бабушку»: Первая леди Украины рассказала о том, как супруга Президента Турции встречала почти 800 украинских детей

Жена Президента Турции Эмине Эрдоган устроила праздничный прием пищи для почти 800 крымскотатарских детей из Украины, которые нашли новый временный безопасный дом под мирным и гостеприимным небом Турции.

Об этом Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала на своей странице в Facebook.

«У меня тоже есть дети и внуки – такие, как вы. Пожалуйста, и вы тоже воспринимайте меня как вашу маму, бабушку. Вы заслуживаете лучшего во всем. Я всегда буду поддерживать вас и буду рядом с вами, чтобы вы были счастливы и ваши мечты сбывались. Желаю, чтобы на ваших красивых лицах всегда была улыбка». Это слова моего большого друга и друга Украины – госпожи Эмина Эрдоган, сказанные на ифтаре – праздничном приеме пищи, который она устроила для крымскотатарских детей из Украины. Уже около 800 украинских детей нашли новый временный безопасный дом под мирным и гостеприимным небом Турции. Принимая украинцев, помогая Украине всем, чем может, эта страна еще раз демонстрирует: чужого горя и чужой войны не бывает. По крайней мере, для отзывчивых, неравнодушных – настоящих людей. », - рассказала Зеленская .

Напомним, что ранее офис Президента рассказывал о том, что 20 онкобольных детей из Украины прибыли на лечение во Францию , где их встретила супруга Президента страны – Брижит Макрон.