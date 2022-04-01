В Николаеве вынужденные переселенцы получили психологическую помощь

Во вторник, 19 апреля, координатор и психологи благотворительного фонда VOLUNTEER_UA провели ознакомительную сессию с переселенцами николаевского заведения временного размещения, от которых поступил запрос о предоставлении помощи.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Специалисты успокоили людей и дали рекомендации, как удержать психическое равновесие. В основном вынужденные переселенцы обращаются с проблемой, как преодолеть страх и тревогу.

В дальнейшем с целью улучшения психоэмоционального состояния людей специалисты несколько раз в неделю будут оказывать психологическую помощь. Так, будут отдельные сессии для семейных пар, пожилых людей и детей.