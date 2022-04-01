Сенкевич рассказал о трех вариантах восстановления водоснабжения в Николаеве - один из них тайный

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал о трех вариантах восстановления водоснабжения в городе.

Об этом он заявил в ходе своего ежедневного прямого эфира.

Мэр сообщил, что трубу стараются отремонтировать, параллельно с этим бурят скважины. Есть еще третий вариант, но о нем мэр рассказывать отказался.

— По поводу воды - как я и говорил, пытаемся параллельно три вещи сделать – восстановить водоснабжение за счет ремонта той трубы, до выходных, если удастся, я думаю, на выходных можем это сделать. Дальше – параллельно работаем над созданием альтернативного источника воды, то есть с подземных скважин, которые строились еще в 1986 году. Сейчас делаем расчеты и в ближайшее время вместе с центральной властью будем брать в работу. Ну и третье – есть еще один интересный момент, о нем я не буду рассказывать, если нам удастся, в ближайшее время вы об этом узнаете, - сказал мэр.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

Также мэр отметил, что вопрос находится на контроле у Офиса Президента.