Сенкевич рассказал, где 20 апреля николаевцы могут набрать технической воды

Городской голова Николаева Александр Сенкевич опубликовал перечень точек раздачи технической воды на 20 апреля.
Об этом он написал в Телеграмм.
Заводский район
ул. Озерная, 13
ул. Крылова, 40/1
ул. Лягина – угол ул. Дунаева
ул. Генерала Карпенко, 53
просп. Центральный, 4-6
ул. Пограничная, 78-80
ул. Белая, 59
просп. Центральный, 22
ул. Кузнецкая, 199-201
ул. Заводская, 1-35
Ингульский район
ул. Космонавтов, 74 (возле АТБ, 9:00)
ул. Новозаводская, 2-2А (9 часов)
ул. Южная, 39 (возле АТБ, 14:00)
просп. Богоявленский, 41-43 (9:00)
ул. 12-я Продольная, 47 – угол ул. 11 Линия (14:00)
ул. Г. Свиридова, 7/1 (9 часов)
ул. 3-я Продольная, 21 (14:00)
ул. Казарского, 1Г, (8 часов)
просп. Богоявленский, 42 (14:00)
Стационарные точки выдачи технической воды
ул. Электронная, 73 (школа №42)
ул. Театральная, 41 (школа №41)
ул. Театральная – угол ул. Николаевская (СК "Зоря")
Корабельный район
просп. Богоявленский – угол ул. Металлургов (13:00 – 16:00)
просп. Богоявленский – угол просп. Корабелов (13:00 – 16:00)
ул. Станиславского, 80А (9:00 – 12:00)
ул. Океановская, 3Г – 5А (12:00 - 15:00)
ул. Океановская, 8 (12:00 - 15:00)
ул. Океановская, 18/2 (12:00 - 15:00)
ул. Океановская, 47 (9:00 - 12:00)
ул. Океановская, 60А (12:00 - 15:00)
ул. Айвазовского, 11-13 (9:00 – 15:00)
просп. Корабелов, 2А (10:00 - 12:00)
просп. Корабелов, 12А, Б (12:00 – 15:00)
ул. Янтарная, 67 (12.00-15.00)
мкрн Кульбакино (10:00 - 13:00)
Центральный район
просп. Героев Украины – угол ул. Оберегова (9:00)
ул. Арх. Старова, 4А (9:00)
ул. Соборная – угол ул. Адм. Макарова
ул. 3-я Слободская – угол ул. Колодезной (10:30)
ул. 6-я Слободская – угол просп. Центрального (9:30)
ул. 6-я Слободская – угол ул. Чкалова (9:30)
ул. Садовая – угол просп. Центрального (гостиница Николаев) (после 13:00)
ул. Шевченко, 64
ул. Фалеевская – угол ул. Никольская
просп. Героев Украины – угол пер. Парусный
ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный)
ул. Никольская – угол В.Морская (Астория)
ул. 2-я Экипажная – угол ул. 9-я Военная (после 13:00)
ул. Садовая, 11, 13, 15 (10:00)
Также набрать воду можно из скважин в:
Больнице скорой медицинской помощи,
Городской больницы №1,
Городской больницы №3,
Городской больницы №4,
Роддом №2,
ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»
Разливают воду и на территории пожарных частей.
Также мэр обратился к жителям частных домов, у которых есть собственные скважины, делится водой с другими горожанами.