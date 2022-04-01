Сенкевич рассказал, где 20 апреля николаевцы могут набрать технической воды

Городской голова Николаева Александр Сенкевич опубликовал перечень точек раздачи технической воды на 20 апреля.

Об этом он написал в Телеграмм.

Заводский район

ул. Озерная, 13

ул. Крылова, 40/1

ул. Лягина – угол ул. Дунаева

ул. Генерала Карпенко, 53

просп. Центральный, 4-6

ул. Пограничная, 78-80

ул. Белая, 59

просп. Центральный, 22

ул. Кузнецкая, 199-201

ул. Заводская, 1-35

Ингульский район

ул. Космонавтов, 74 (возле АТБ, 9:00)

ул. Новозаводская, 2-2А (9 часов)

ул. Южная, 39 (возле АТБ, 14:00)

просп. Богоявленский, 41-43 (9:00)

ул. 12-я Продольная, 47 – угол ул. 11 Линия (14:00)

ул. Г. Свиридова, 7/1 (9 часов)

ул. 3-я Продольная, 21 (14:00)

ул. Казарского, 1Г, (8 часов)

просп. Богоявленский, 42 (14:00)

Стационарные точки выдачи технической воды

ул. Электронная, 73 (школа №42)

ул. Театральная, 41 (школа №41)

ул. Театральная – угол ул. Николаевская (СК "Зоря")

Корабельный район

просп. Богоявленский – угол ул. Металлургов (13:00 – 16:00)

просп. Богоявленский – угол просп. Корабелов (13:00 – 16:00)

ул. Станиславского, 80А (9:00 – 12:00)

ул. Океановская, 3Г – 5А (12:00 - 15:00)

ул. Океановская, 8 (12:00 - 15:00)

ул. Океановская, 18/2 (12:00 - 15:00)

ул. Океановская, 47 (9:00 - 12:00)

ул. Океановская, 60А (12:00 - 15:00)

ул. Айвазовского, 11-13 (9:00 – 15:00)

просп. Корабелов, 2А (10:00 - 12:00)

просп. Корабелов, 12А, Б (12:00 – 15:00)

ул. Янтарная, 67 (12.00-15.00)

мкрн Кульбакино (10:00 - 13:00)

Центральный район

просп. Героев Украины – угол ул. Оберегова (9:00)

ул. Арх. Старова, 4А (9:00)

ул. Соборная – угол ул. Адм. Макарова

ул. 3-я Слободская – угол ул. Колодезной (10:30)

ул. 6-я Слободская – угол просп. Центрального (9:30)

ул. 6-я Слободская – угол ул. Чкалова (9:30)

ул. Садовая – угол просп. Центрального (гостиница Николаев) (после 13:00)

ул. Шевченко, 64

ул. Фалеевская – угол ул. Никольская

просп. Героев Украины – угол пер. Парусный

ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный)

ул. Никольская – угол В.Морская (Астория)

ул. 2-я Экипажная – угол ул. 9-я Военная (после 13:00)

ул. Садовая, 11, 13, 15 (10:00)

Также набрать воду можно из скважин в:

Больнице скорой медицинской помощи,

Городской больницы №1,

Городской больницы №3,

Городской больницы №4,

Роддом №2,

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»

Разливают воду и на территории пожарных частей.

Также мэр обратился к жителям частных домов, у которых есть собственные скважины, делится водой с другими горожанами.