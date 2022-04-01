Одесса и Киев передали Николаеву емкости для хранения воды и водовозки

Украинские города помогают Николаеву решать проблемы с водой.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Так, из Киева отправили 19 емкостей для хранения питьевой воды общим объемом 26 м3. Баки могут быть установлены и на шасси автомобилей и использованы для перевозки воды горожанам.

Еще пять водовозов по 8 кубометров каждая отправлены в Николаев из Одессы. По словам мэра Сенкевича, машины будут работать в городе в течение недели – будут возить воду из скважин населению.

«Одесса – мама, Николаев – папа. Теперь с этим никто не поспорит. Почти два месяца этот город храбро удерживает оборону, обеспечивая, в частности, мирный сон одесситов. Сегодня мы делаем и продолжим делать все возможное, чтобы поддержать николаевцев», – подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

Николаевский городской голова поблагодарил украинские города, бизнес, волонтеров и небезразличных граждан за помощь

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

Также мэр отметил, что вопрос находится на контроле у Офиса Президента.