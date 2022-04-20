В канун Пасхи Софиевский гранкарьер выделил 1,2 тысячи тонн песка для благоустройства кладбищ Баштанского и Вознесенского районов

В канун Пасхальных праздников Софиевский гранитный карьер выделил 1200 тонн кварцевого песка для благоустройства кладбищ объединенных Баштанского и Вознесенского районов.

Об этом идет речь в сообщении предприятия.

На предприятии напомнили, что помогают с песком ежегодно, и этот год не стал исключением, несмотря на войну.

– Война – не повод игнорировать культурные ценности нашего народа. На нашей стороне правда, а значит и победа! Наша земля останется нашей, мы в этом уверены. Поэтому даже в такие смутные времена бы заботимся о нашем общем доме, стараемся по максимуму вкладывать в благополучие и защиту Родины, – отметил собственник предприятия Виталий Шевченко.

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