Православная церковь Украины канонизировала гетмана Сагайдачного

Православная церковь Украины канонизировала гетмана Петра Сагайдачного. Его прославление в лике святых на общецерковном уровне впервые состоялось 20 апреля в Софии Киевской.

Об этом сообщает «Лига.net».

- Мы прославляем на общецерковном уровне нашего украинского святого – святого благоверного гетмана Петра Сагайдачного. Он прославлен в лике святых, причислен нашей Православной церковью Украины, – сказал во время богослужения митрополит Епифаний.

Гетман Конашевич-Сагайдачный был канонизирован 25 мая 2011 архиерейским собором Украинской автокефальной православной церкви, вошедшей в состав Православной церкви Украины во время объединительного собора в декабре 2018 года. Церковное прославление святого на местном уровне впервые состоялось 17 июля 2011 в городе Самбор Львовской области.

ПЦУ признала эту канонизацию и в 2020 году установила 20 апреля днем памяти святого Петра (Конашевича-Сагайдачного) для всецерковного почитания. Прославление святого состоялось только после начала полномасштабной российско-украинской войны. Его приурочили к 400-летию со дня смерти гетмана.