Американская компания подарила Украине 100 «элитных» беспилотников-разведчиков

Американская компания AeroVironment, Inc., мировой лидер в сфере интеллектуальных робототехнических систем передаст ВСУ более 100 беспилотных авиационных систем Quantix Recon, а также проведет оперативные учения для украинских военных.
Об этом сообщил в Facebook украинский писатель и сотрудник NASA Дорж Бату.
Эта же компания производит дроны-камикадзе Switchblade, которые Украине передало правительство США.
Дрон Quantix Recon UAS от AeroVironment обеспечивает оперативную разведку с помощью камер с высоким разрешением. Quantix Recon объединяет преимущества квадрокоптера и беспилотного самолета с фиксированным крылом. То есть он взмывает как коптер, и летит, как самолет. Этот дрон позволит вести бой по совершенно новым правилам:
- Это даст операторам инструмент, который может летать незамеченным для сил противника, и не подвергаться воздействию радиочастотных помех, чтобы обеспечить точную и быструю разведку удаленных, недоступных районов динамично меняющегося поля боя, - сказал глава AeroVironment Вахид Наваби. – AeroVironment имеет честь поддерживать народ Украины.
Ожидается, что первая половина переданного в пожертвование БпЛА Quantix Recon будет доставлена на этой неделе, а оперативное обучение начнется немедленно.
«Да, скоро в небе Украины будет летать мировая элита беспилотной авиации», - отметил Бату.