Американская компания подарила Украине 100 «элитных» беспилотников-разведчиков

Американская компания AeroVironment, Inc., мировой лидер в сфере интеллектуальных робототехнических систем передаст ВСУ более 100 беспилотных авиационных систем Quantix Recon, а также проведет оперативные учения для украинских военных.

Об этом сообщил в Facebook украинский писатель и сотрудник NASA Дорж Бату.

Эта же компания производит дроны-камикадзе Switchblade, которые Украине передало правительство США.

Дрон Quantix Recon UAS от AeroVironment обеспечивает оперативную разведку с помощью камер с высоким разрешением. Quantix Recon объединяет преимущества квадрокоптера и беспилотного самолета с фиксированным крылом. То есть он взмывает как коптер, и летит, как самолет. Этот дрон позволит вести бой по совершенно новым правилам:

- Это даст операторам инструмент, который может летать незамеченным для сил противника, и не подвергаться воздействию радиочастотных помех, чтобы обеспечить точную и быструю разведку удаленных, недоступных районов динамично меняющегося поля боя, - сказал глава AeroVironment Вахид Наваби. – AeroVironment имеет честь поддерживать народ Украины.

Ожидается, что первая половина переданного в пожертвование БпЛА Quantix Recon будет доставлена ​​на этой неделе, а оперативное обучение начнется немедленно.