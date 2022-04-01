Нардеп Пасичный передал николаевскому зоопарку 300 кг говядины и воду

Народный депутат Украины от фракции «Слуга Народа» Александр Пасичный закупил в николаевский зоопарк 300 кг говядины для животных, а также завез воды для питья и технических нужд.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что каждый николаевец гордится зоопарком, не только любимым местом отдыха, но и уникальным научным учреждением. Пасечный сообщил, что волнуется за судьбу находящихся там животных, поэтому вместе со своей командой узнал, в чем сегодня нуждается зоопарк и решил помочь.

«Я договорился с поставщиками и выделил средства на покупку 300 кг говядины. Вчера члены команды Игорь Клыков и Александр Балакин доставили этот важный груз. Директор зоопарка Владимир Топчий выразил искреннюю благодарность и заверил, что именно такая помощь сейчас крайне необходима. Сегодня моя команда привезла в зоопарк большую бочку воды. Вода необходима не только для питья животным, но и для наполнения бассейнов, аквариумов, хозяйственных нужд. Тесное сотрудничество будет продолжаться», - добавил он.

Также Александр Пасечный подчеркнул, что в прошлом году зоопарку исполнилось 120 лет. и еще до революции о николаевском зоопарке знала Европа, сегодня о нем знает весь мир. Он является визитной карточкой Николаева.