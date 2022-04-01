На период военного положения в Украине сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink

В Украине временно сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink. Данный период продлится, пока действует военное положение.

Об этом сообщает в Telegram министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, сегодня Нацкомиссия в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи по инициативе Госспецсвязи приняла решение, которым предусмотрено:

- на период военного положения использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всем категориям пользователей; - внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

Ранее в Госспецсвязи заявили, что работают над тем, чтобы все украинцы могли пользоваться терминалами Starlink.

Также сообщалось, что Starlink начал работу над открытием представительства в Украине.