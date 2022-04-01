В Праге переименовали мост в честь одесского морпеха Виталия Скакуна, который вместе с собой взорвал мост в Геническе и остановил российские танки

В Праге переименовали один из городских мостов в честь морского пехотинца 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Виталия Скакуна.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

Как известно, Виталий Скакун ценой собственной жизни взорвал мост в Геническе, чтобы остановить продвижение колонны российских войск.

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис сообщил, что мост находится на улице Украинских героев, прямо перед въездом в посольство россии.

Напомним, 25 февраля сообщалось, что матрос морской пехоты Скакун Виталий Владимирович пожертвовал собой в Херсонской области - он взорвал себя и мост, по которому собирались пройти российские танки.

Позже сообщалось, что посольство россии в Праге теперь находится на улице Украинских Героев.