Зоозащитники просят украинцев не отказывать в аренде жилья переселенцам с животными

Украинские зоозащитники просят арендодателей не отказывать в сдаче квартир людям, которые в условиях войны эвакуируются вместе с домашними животными.

Соответствующее обращение опубликовала организация UAnimals в Facebook.

Еще до войны арендовать жилье с животным для многих украинцев было трудной задачей. Сейчас все большее количество людей отказывают в аренде жилья из-за домашних любимцев», – говорят зоозащитники.

Они акцентируют внимание на том, что животное в доме не означает испорченные обои, мебель или неприятный запах. Ведь большинство людей стерилизуют своих животных и приучают их к специальным цапкам для когтей.

«То, что люди эвакуируются вместе со своими питомцами – показатель их ответственности и порядочности. Они не оставили беззащитное животное в опасности. Мы обращаемся к арендодателям с просьбой не отказывать людям с животными в аренде жилья», – отмечают UAnimals.

В то же время зоозащитники обратились и к арендаторам, у которых есть животные, и попросили ответственно относиться к чужому имуществу.

«Если животное испортило что-то в доме, пожалуйста, компенсируйте стоимость этого предмета или купите такую же вещь. Ваша порядочность и уважительное отношение могут изменить к лучшему мнение о людях, снимающих жилье с животными», – говорят активисты.

Напомним, как в Харькове спасатели достали из разрушенной пятиэтажки кота , просидевшего там две недели.