Список точек раздачи по Николаеву технической воды на 21 апреля

Адреса развоза технической воды на четверг, 21 апреля, в Николаеве.

Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Заводский район:

ул. Озерная, 13

ул. Крылова, 40/1

Шоссейная, 84, 58

ул. Генерала Карпенко, 22

ул. Мореходная, 9

ул. Пограничная, 69 – 71

ул. Курортная, 3 – 5

ул. Шоссейная, 15

ул. Кузнецкая, 199 – 201

ул. Леваневцев, 25/1

– Ингульский район:

просп. Мира, 17 ("Копейка", 9:00)

ул. Космонавтов, 71 (9 часов)

ул. Космонавтов, 142 (14:00)

ул. Передовая, 52-Д (10:00)

ул. Южная, 31-А – угол ул. Чайковского (14:30)

ул. Космонавтов, 126/2 – угол ул. Нагорная (9:00)

ул. Строителей, 18-В (14:00)

ул. Чкалова, 215-Г (9 часов)

ул. Кобера, 15-А (14:00)

пр. Мира, 40 ("НОВУС", 10:00)

ул. Космонавтов, 148-Б (10:00) Стационарные точки выдачи технической воды: ул. Электронная, 73 (школа №42)

ул. Театральная, 41 (школа №41)

ул. Театральная – угол ул. Николаевской (СК "Зоря")

Корабельный район:

просп. Богоявленский, 320 (12:00 – 15:00)

просп. Богоявленский, 325/1 (9:00 – 12:00)

просп. Богоявленский, 340/2 (9:00 – 15:00)

просп. Богоявленский - угол ул. Металлургов (09:00 – 15:00)

ул. Торговая, 203-А (12:00 – 15:00)

ул. Океановская, 2-4 (12:00 – 15:00)

ул. Океановская, 32-А, 38-Б (9:00 – 12:00)

ул. Океановская, 58 (9:00 – 12:00)

ул. Глинки, 3 (12:00 – 15:00)

ул. Ольжича, 7-А (09:00 – 15:00)

мкрн Кульбакино (09:00 – 15:00)

- Центральный район:

просп. Героев Украины – угол ул. Обереговая

ул. Арх. Старова, 4А (9:00)

ул. Соборная – угол ул. Адм. Макарова

ул. 3-я Слободская – угол ул. Колодязной

ул. 6-я Слободская – угол просп. Центральная

ул. 6-я Слободская – угол ул. Чкалова (10:00)

ул. Колодезная – угол ул. 6-я Слободская (11:30-12:00)

ул. Садовая - угол – угол просп. Центрального (гостиница Николаев)

ул. Шевченко, 64

ул. Фалеевская – угол ул. Никольская

просп. Героев Украины – угол пер. ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный)

ул. Никольская – угол Большая Морская (Астория)

ул. Привольная (АТБ, после 13:00)

ул. Чкалова, 78 (после 13:00)

ул. 1-я Военная – угол ул. Колодязная.

Также набрать воду можно из скважин:

в Больнице скорой медицинской помощи (12:00 - 15:00)

Городской больницы №1 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)

Городской больницы №3 (16: 00 -18:00)

Городской больницы №4 (12:00 - 14:00)

Роддом №2 (9:00 - 11:00)

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»

Разливают воду и на территории пожарных частей.

Жителей частных домов, у которых есть собственные скважины, мэр просит делится водой с другими горожанами.