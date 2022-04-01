Список точек раздачи по Николаеву технической воды на 21 апреля

Адреса развоза технической воды на четверг, 21 апреля, в Николаеве.
Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Заводский район:
- ул. Озерная, 13
- ул. Крылова, 40/1
- Шоссейная, 84, 58
- ул. Генерала Карпенко, 22
- ул. Мореходная, 9
- ул. Пограничная, 69 – 71
- ул. Курортная, 3 – 5
- ул. Шоссейная, 15
- ул. Кузнецкая, 199 – 201
- ул. Леваневцев, 25/1
– Ингульский район:
- просп. Мира, 17 ("Копейка", 9:00)
- ул. Космонавтов, 71 (9 часов)
- ул. Космонавтов, 142 (14:00)
- ул. Передовая, 52-Д (10:00)
- ул. Южная, 31-А – угол ул. Чайковского (14:30)
- ул. Космонавтов, 126/2 – угол ул. Нагорная (9:00)
- ул. Строителей, 18-В (14:00)
- ул. Чкалова, 215-Г (9 часов)
- ул. Кобера, 15-А (14:00)
- пр. Мира, 40 ("НОВУС", 10:00)
- ул. Космонавтов, 148-Б (10:00)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- ул. Электронная, 73 (школа №42)
- ул. Театральная, 41 (школа №41)
- ул. Театральная – угол ул. Николаевской (СК "Зоря")
Корабельный район:
- просп. Богоявленский, 320 (12:00 – 15:00)
- просп. Богоявленский, 325/1 (9:00 – 12:00)
- просп. Богоявленский, 340/2 (9:00 – 15:00)
- просп. Богоявленский - угол ул. Металлургов (09:00 – 15:00)
- ул. Торговая, 203-А (12:00 – 15:00)
- ул. Океановская, 2-4 (12:00 – 15:00)
- ул. Океановская, 32-А, 38-Б (9:00 – 12:00)
- ул. Океановская, 58 (9:00 – 12:00)
- ул. Глинки, 3 (12:00 – 15:00)
- ул. Ольжича, 7-А (09:00 – 15:00)
- мкрн Кульбакино (09:00 – 15:00)
- Центральный район:
- просп. Героев Украины – угол ул. Обереговая
- ул. Арх. Старова, 4А (9:00)
- ул. Соборная – угол ул. Адм. Макарова
- ул. 3-я Слободская – угол ул. Колодязной
- ул. 6-я Слободская – угол просп. Центральная
- ул. 6-я Слободская – угол ул. Чкалова (10:00)
- ул. Колодезная – угол ул. 6-я Слободская (11:30-12:00)
- ул. Садовая - угол – угол просп. Центрального (гостиница Николаев)
- ул. Шевченко, 64
- ул. Фалеевская – угол ул. Никольская
- просп. Героев Украины – угол пер. ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный)
- ул. Никольская – угол Большая Морская (Астория)
- ул. Привольная (АТБ, после 13:00)
- ул. Чкалова, 78 (после 13:00)
- ул. 1-я Военная – угол ул. Колодязная.
Также набрать воду можно из скважин:
- в Больнице скорой медицинской помощи (12:00 - 15:00)
- Городской больницы №1 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)
- Городской больницы №3 (16: 00 -18:00)
- Городской больницы №4 (12:00 - 14:00)
- Роддом №2 (9:00 - 11:00)
- ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»
Разливают воду и на территории пожарных частей.
Жителей частных домов, у которых есть собственные скважины, мэр просит делится водой с другими горожанами.