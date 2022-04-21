В Николаеве 21 апреля на маршруты вышли 181 единица общественного транспорта

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21.04.2022 10:06

В Николаеве в четверг утром, 21 апреля, на городские маршруты вышла 181 единица общественного транспорта.

Об этом сообщили в Николаевском горосдком совете.

Тролейбусы:

– №2: Николаев-Пассажирский - мкрн Намыв (с берегом);

– №4: Николаев Грузовой - мкрн Намыв;

– №6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега).

Трамваи:

– №1: Яхт-клуб - Широкая Балка;

– №: ЧСЗ - 10-я Военная;

– №6: Промзона - Центральный рынок;

–№7: Широкая Балка - Центральный рынок;

– №10: Промзона - Широкая Балка;

– №11: Центральный рынок - 10-я Военная.

Коммунальные автобусы:

– 6-я Слободская - мкрн Кульбакино;

–ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище;

– Пушкинское кольцо - мкрн Терновка;

– 6-я Слободская – Фуршет.

Частные перевозчики;

– № 1, 2, 3, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 31, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 87, 89.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00.

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