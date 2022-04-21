В Николаеве 21 апреля на маршруты вышли 181 единица общественного транспорта

В Николаеве в четверг утром, 21 апреля, на городские маршруты вышла 181 единица общественного транспорта.
Об этом сообщили в Николаевском горосдком совете.
Тролейбусы:
– №2: Николаев-Пассажирский - мкрн Намыв (с берегом);
– №4: Николаев Грузовой - мкрн Намыв;
– №6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега).
Трамваи:
– №1: Яхт-клуб - Широкая Балка;
– №: ЧСЗ - 10-я Военная;
– №6: Промзона - Центральный рынок;
–№7: Широкая Балка - Центральный рынок;
– №10: Промзона - Широкая Балка;
– №11: Центральный рынок - 10-я Военная.
Коммунальные автобусы:
– 6-я Слободская - мкрн Кульбакино;
–ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище;
– Пушкинское кольцо - мкрн Терновка;
– 6-я Слободская – Фуршет.
Частные перевозчики;
– № 1, 2, 3, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 31, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 87, 89.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00.