Список аптек, который открылись на Николаевщине утром 21 апреля

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21.04.2022 10:13

Список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 21 апреля.

Перечень опубликовала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

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