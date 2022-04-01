В Николаеве в Ингульском ЦПАУ можно оформить статуса ВПЛ

С четверга, 21 апреля, в помещении администрации Ингульского района Николаева можно будет оформить статус внутренне перемещенного лица.
Об этом сообщает директор Департамента предоставления админуслуг Владислав Белан.
Оформить документы можно будет с 9:00 до 14:00 в помещении администрации Ингульского района по адресу: город Николаев, проспект Богоявленский, 1.
«Для представления документов с собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины, справку с места регистрации (для ID карты), идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет) и его идентификационный код, при наличии документ, подтверждающий инвалидность, пенсионное удостоверение и другие документы, возможно подтверждающие факт проживания на территории, вынужденно покинутой», - сообщил он.